Сергей Иванов: «Александр Коновалов фактически возродил брошенное студенческое общество «Буревестник»»

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на презентации в честь открытия сезона АСБ рассказал о своих главных баскетбольных победах в жизни, а также поддержал студенческий баскетбол России: «Я чемпион Ленинграда по баскетболу среди школ.
Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на презентации в честь открытия сезона АСБ рассказал о своих главных баскетбольных победах в жизни, а также поддержал студенческий баскетбол России: «Я чемпион Ленинграда по баскетболу среди школ.
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