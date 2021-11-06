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Сергей Иванов: «Александр Коновалов фактически возродил брошенное студенческое общество «Буревестник»»

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на презентации в честь открытия сезона АСБ рассказал о своих главных баскетбольных победах в жизни, а также поддержал студенческий баскетбол России: «Я чемпион Ленинграда по баскетболу среди школ.

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