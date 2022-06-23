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Сенатор Мерфі: «Двопартійний консенсус щодо основних питань національної безпеки в Конгресі не змінюється»

Сенатор-демократ Кріс Мерфі (архівне фото)   Сенатор Мерфі: «Двопартійний консенсус з основних питань національної безпеки в Конгресі не змінюється» За словами сенатора-демократа Кріса Мерфі, США продовжать допомагати Україні Сенатор-демократ Кріс Мерфі, член Комітету з міжнародних відносин, вважає, що боротьба України за суверенітет тісно пов'язана з американськими зусиллями щодо захисту власної демократії та демократії у всьому […] Сообщение Сенатор Мерфі: «Двопартійний консенсус щодо основних питань національної безпеки в Конгресі не змінюється» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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