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Судьба предателя: Сырский наслаждается «благодарностью» за услужение бандеровцам

Судьба предателя: Сырский наслаждается «благодарностью» за услужение бандеровцам

Александр Сырский, выпускник Московского высшего командного училища, предавший своих однокашников, уйдя в услужение бандеровцам, теперь сполна может наслаждаться «благодарностью» украинских самостийников, которые травят главкома ВСУ за «советское» руководство.

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