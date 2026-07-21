Александр Сырский, выпускник Московского высшего командного училища, предавший своих однокашников, уйдя в услужение бандеровцам, теперь сполна может наслаждаться «благодарностью» украинских самостийников, которые травят главкома ВСУ за «советское» руководство.
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