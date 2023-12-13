Стая бездомных собак напала на мужчину в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стая из шести бездомных собак напала на мужчину, детали приводит 78.ru.Инцидент произошел около Грузового проезда, мужчина увидел бежавшую к нему бездомную собаку, а за ней еще пять размером поменьше.
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