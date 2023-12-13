Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Godunov
    Разве 2-х метровый трансвестит не инногарант?Адвокат Киркорова...
  • Евгений Катков
    На всякую хрень денег не мерено, в т.ч. на трехдневную клоунаду на пеньках и по интернету. На пенсии денег нет!  На л...В ЦИК раскрыли ст...
  • Татьяна Пономарева
    Вот видите, 20 апреля война закончится, Россия победит, и в день победы будет петь Шаман. Он еще сам об этом не знает.Директор SHAMAN о...

Стая бездомных собак напала на мужчину в Санкт-Петербурге

Стая бездомных собак напала на мужчину в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стая из шести бездомных собак напала на мужчину, детали приводит 78.ru.Инцидент произошел около Грузового проезда, мужчина увидел бежавшую к нему бездомную собаку, а за ней еще пять размером поменьше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх