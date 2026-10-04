Начали дырявить мосты в Киеве

Дырка в дорожном покрытии Северного моста в Киеве. Опытным путем установлено, что дроны дырявят пролеты не хуже HIMARS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Житель Мелитополя...
- Полыхающий Киев в...
- "Хабиб знает, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым