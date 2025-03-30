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Царьград

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Минобороны докладывает: Русская армия завершила освобождение Запорожья в ДНР

Минобороны докладывает: Русская армия завершила освобождение Запорожья в ДНР

ВС России установили контроль над Запорожьем в ДНР. Его взятие усилит давление на ВСУ рядом с Днепропетровской областьюСегодня, 30 марта, под контроль русской армии перешёл ещё один населённый пункт.

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