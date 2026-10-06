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Царьград

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Врач Сахнова раскрыла признаки и риски преддиабета у русских

Врач Сахнова раскрыла признаки и риски преддиабета у русских

Врач Екатерина Сахнова из Скандинавского центра здоровья рассказала, как выявить преддиабет до появления симптомов.

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