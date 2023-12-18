Гибель транспорта «Армения». Поиск места гибели

Именно этот негативный опыт стал причиной моей последующей личной регистрации и работы в архиве. Но первоначальная моя неудача в архиве Фрайбурга меркла в свете найденного в архиве Симферополя в секторе ВКПб Крымского обкома дела – «Списки эвакуированных и погибших от бомбежки в Ялтинском порту коммунистов (теплоход «Армения», судно «Массандра»), начатого 5 октября 1941, в котором к нашему событию можно отнести порядка 154 человек.