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Крымское информационное агентство

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Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает, – Аксёнов

Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает, – Аксёнов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире программы «Серьёзный разговор» на «Крым 24» заявил, что после достижения целей специальной военной операции он готов рассказать все подробности о том, как была организована оборона полуострова.

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