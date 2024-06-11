Азербайджанскую свадьбу скрутили у Кремля. Диаспора пытается всё замять

Александр Шелегеда

Потому что чиновники России и тот же Колокольцев казнокрады и взяточники и доверенное лицо Путина а Путин ничего не видит Я представляю чего стоил отдых Путина и вора Шойгу в той же Туве Ведь они там отдыхали не в палатках и добирались к месту отдыха не по бездорожью И вообще кто может назвать русскую фамилию директора рынка в том же Баку??????а вот в Москве элементарно просто Почему так происходит????? Чиновники России все продажные