В сердце Москвы во время празднования свадьбы помимо музыки и танцев гости решили разбавить атмосферу выстрелами.
Азербайджанскую свадьбу скрутили у Кремля. Диаспора пытается всё замять
Комментарии
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Н
Николай
"...пожизненную депортацию молодоженов,..." с первоначальной отсидкой года на ТРИ!!!
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7 час.
Александр Шелегеда
Потому что чиновники России и тот же Колокольцев казнокрады и взяточники и доверенное лицо Путина а Путин ничего не видит Я представляю чего стоил отдых Путина и вора Шойгу в той же Туве Ведь они там отдыхали не в палатках и добирались к месту отдыха не по бездорожью И вообще кто может назвать русскую фамилию директора рынка в том же Баку??????а вот в Москве элементарно просто Почему так происходит????? Чиновники России все продажные
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7 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Сначала была мысль долбануть по стреляющим из гранатомета, а потом подумал, что зачем уничтожать фауну Земли, ещё зоозащитники заклюют. Ведь проще сделать так, как сказал в конце автор, причем, после обязательного наказания этой стаи. Остальное зверье больше этого делать не будет. Битие определяет сознание.
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6 час.
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