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test mazurok

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⚡️Люди платят, а мусор не вывозят: Аксёнов призвал решить вопрос без ссылок на неплатежи Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул, что от крымчан продолжают поступать жалобы на ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок в садоводческих некоммерческих товариществах.

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