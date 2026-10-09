⚡️Люди платят, а мусор не вывозят: Аксёнов призвал решить вопрос без ссылок на неплатежи Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул, что от крымчан продолжают поступать жалобы на ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок в садоводческих некоммерческих товариществах.
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