⚡️Люди платят, а мусор не вывозят: Аксёнов призвал решить вопрос без ссылок на неплатежи Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул, что от крымчан продолжают поступать жалобы на ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок в садоводческих некоммерческих товариществах.