Краевая КСП проводит проверку благоустройства трёх читинских парков

КСП Забайкальского края проводится проверка благоустройства общественных территорий. Ведомству необходимо узнать ваше мнение о трех обустроенных городских парках: «Солнечный», «Гагаринский», «Угольщиков».
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