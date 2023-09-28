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Краевая КСП проводит проверку благоустройства трёх читинских парков

Краевая КСП проводит проверку благоустройства трёх читинских парков

КСП Забайкальского края проводится проверка благоустройства общественных территорий. Ведомству необходимо узнать ваше мнение о трех обустроенных городских парках: «Солнечный», «Гагаринский», «Угольщиков».

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