Светлана Бондарчук не будет судиться с Фёдором Бондарчуком, дочь Басты стесняется отца, а Шуфутинский стал прадедом

БОРОДИНА РАССКАЗАЛА ИСТОРИЮ ЛЮБВИ С БЛОГЕРОМКсения Бородина в красочных подробностях рассказала, как влюбилась в очередного ухажёра – Николая Сердюкова: "На первый взгляд он казался нарциссичным, токсичным местами и слишком много говорил".