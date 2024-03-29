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Юран готов провести стажировку Мостовому в «Пари НН»

Юран готов провести стажировку Мостовому в «Пари НН»

Сергей Юран заявил, что был бы не против провести стажировку Александру Мостовому в «Пари НН». Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мыслями о перспективах бывшего товарища по сборной России Александр Мостового на тренерском поприще.

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