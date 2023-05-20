Пару белых лебедей Елисея и Любаву вернули в Летний сад после зимовки

Пернатые красуются перед посетителями паркового ансамбля в теплое время года, начиная с 2021-го. Пара белых лебедей Елисей и Любава вновь обосновались на Карпиевом пруду в Летнем саду после зимовки, которую они провели в Ленинградском зоопарке.