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Пару белых лебедей Елисея и Любаву вернули в Летний сад после зимовки

Пернатые красуются перед посетителями паркового ансамбля в теплое время года, начиная с 2021-го. Пара белых лебедей Елисей и Любава вновь обосновались на Карпиевом пруду в Летнем саду после зимовки, которую они провели в Ленинградском зоопарке.

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