В России суд впервые забрал у банкрота единственное жилье

Мужчина неоднократно пытался отстоять свою квартиру, но в итоге вместо пятикомнатной получил однокомнатнуюВ Екатеринбурге на торгах в июне продали двухуровневую пятикомнатную квартиру Аркадия Поторочина, долги которого превысили 21 миллион рублей.