Daily Storm

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В России суд впервые забрал у банкрота единственное жилье

В России суд впервые забрал у банкрота единственное жилье

Мужчина неоднократно пытался отстоять свою квартиру, но в итоге вместо пятикомнатной получил однокомнатнуюВ Екатеринбурге на торгах в июне продали двухуровневую пятикомнатную квартиру Аркадия Поторочина, долги которого превысили 21 миллион рублей.

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