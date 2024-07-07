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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсировали перчатки HaptX G1 для VR-очков, которые позволяют рукам ощущать пре...

Анонсировали перчатки HaptX G1 для VR-очков, которые позволяют рукам ощущать пре...

Анонсировали перчатки HaptX G1 для VR-очков, которые позволяют рукам ощущать предметы в виртуальной реальностиHaptX Gloves G1 представляют собой перчатки до локтя, на ладонях которых расположены сенсорные датчики для передачи движений в виртуальной реальности.

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