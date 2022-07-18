Спасти товарища из-под огня: новые подвиги российских военнослужащих на Украине

Ефрейтор Андрей Медведев Группа российских военнослужащих, в состав которой входил ефрейтор Андрей Медведев, выполняла задачу по прочесыванию местности вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов.
Ефрейтор Андрей Медведев Группа российских военнослужащих, в состав которой входил ефрейтор Андрей Медведев, выполняла задачу по прочесыванию местности вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов.
Свежие комментарии