Низкоуглеводная диета сохранит память при болезни Альцгеймера

Правда пока такой эксперимент был проведен только на мышах.Ученые из Калифорнийского университета в США провели исследование, в результате которого было обнаружено, что кето-диета, характеризующаяся ограничением потребления углеводов, способствует улучшению памяти и когнитивных функций мышей, у которых имеется схожий с человеческим Альцгеймер.