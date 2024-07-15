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Царьград

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Низкоуглеводная диета сохранит память при болезни Альцгеймера

Низкоуглеводная диета сохранит память при болезни Альцгеймера

Правда пока такой эксперимент был проведен только на мышах.Ученые из Калифорнийского университета в США провели исследование, в результате которого было обнаружено, что кето-диета, характеризующаяся ограничением потребления углеводов, способствует улучшению памяти и когнитивных функций мышей, у которых имеется схожий с человеческим Альцгеймер.

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