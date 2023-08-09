Российскую патриотическую общественность, несомненно, порадовало сообщение Управления Следственного комитета России (СКР) о поимке второго нападавшего на двух одноногих участников спецвоенной операции (СВО) в Нерчинско-Заводском районе.
В преддверии судов Линча?
Комментарии
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М
ММ
Может пора отправлять действующих сотрудников полиции на фронт? На практику, чтоб пороха понюхали, поняли, кто за что воюет! А то во время чеченской войны ездили, а сейчас почему то нет. Особенно важно отправлять туда чиновников от полиции, которые не заводят дела об избиениях военных, прощают групповые преступления, выдают паспорта мигрантам, которые по русски не говорят...
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43 мин.
ИД
Игорь Джанти
Чтобы во время Отечественной Войны сделали бы с негодяями оскорблявшими ,поднявшими руку на инвалида , потому что он воевал с нацистами ? В чем здесь нужно разбираться ?
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35 мин.
Игорь Костоглод
Скоро скажут-мы вас туда не посылали. Всё как всегда. Не ждите чудес-их не будет. Все эти вопли про единение и сплочение-полная лабуда. А суды Линча будут. Потому что так просто ничего не изменить.
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19 мин.
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