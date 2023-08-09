В преддверии судов Линча?

М ММ Может пора отправлять действующих сотрудников полиции на фронт? На практику, чтоб пороха понюхали, поняли, кто за что воюет! А то во время чеченской войны ездили, а сейчас почему то нет. Особенно важно отправлять туда чиновников от полиции, которые не заводят дела об избиениях военных, прощают групповые преступления, выдают паспорта мигрантам, которые по русски не говорят...

ИД Игорь Джанти Чтобы во время Отечественной Войны сделали бы с негодяями оскорблявшими ,поднявшими руку на инвалида , потому что он воевал с нацистами ? В чем здесь нужно разбираться ?