🚎 С 27 августа в тестовом режиме возобновят движение троллейбусов №17 в Симферополе На линию выйдут четыре троллейбуса.
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🚎 С 27 августа в тестовом режиме возобновят движение троллейбусов №17 в Симферополе На линию выйдут четыре троллейбуса.