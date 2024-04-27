Кремль заявил о невысоком качестве статьи о непричастности Путина к смерти Навального*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 27 апреля, в ходе брифинга с журналистами высказался о статье The Wall Street Journal о непричастности Владимира Путина к смерти Алексея Навального*.
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