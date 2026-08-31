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Царьград

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Финский суд снизил наказание русскому Воиславу Тордену до 12,5 лет

Финский суд снизил наказание русскому Воиславу Тордену до 12,5 лет

Финский апелляционный суд изменил пожизненный приговор русскому Воиславу Тордену на 12,5 лет. Окружной суд Хельсинки ранее признал его виновным в "военных преступлениях" в Донбассе.

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