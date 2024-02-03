Телекомпания HBO отказалась от услуг актёра Биковича из-за жалобы Украины

Cербский и российский актёр Милош Бикович сообщил в телеграм-канале, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала «Белый лотос» телекомпании HBO по причинам, «выходящим за рамки творчества».
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