Сбежавшего из тюрьмы экс-лидера Гвинеи поймали и вернули в камеру

Мусса Дадис Камара, освобождённый из тюрьмы вооруженными людьми в субботу, 4 ноября, всего через несколько часов был схвачен правоохранителями и отправлен обратно за решётку, заявил министр юстиции Гвинеи.
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