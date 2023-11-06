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Сбежавшего из тюрьмы экс-лидера Гвинеи поймали и вернули в камеру

Сбежавшего из тюрьмы экс-лидера Гвинеи поймали и вернули в камеру

Мусса Дадис Камара, освобождённый из тюрьмы вооруженными людьми в субботу, 4 ноября, всего через несколько часов был схвачен правоохранителями и отправлен обратно за решётку, заявил министр юстиции Гвинеи.

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