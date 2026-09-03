Россия возвращает более 6,2 трлн рублей активов отечественных компаний

В российскую юрисдикцию было возвращено свыше 6,2 триллиона рублей активов 138 отечественных компаний благодаря специальным условиям на острове Русский во Владивостоке, сообщил полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).