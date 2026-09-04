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Аргументы и Факты

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Астрофизик Бисикало назвал 18 экзопланет, похожих на Землю

Астрофизик Бисикало назвал 18 экзопланет, похожих на Землю

Из примерно 6400 известных экзопланет 18 по ряду параметров похожи на Землю, рассказал астрофизик Дмитрий Бисикало.

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