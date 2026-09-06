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ТАСС

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В ОП призвали учить студентов думать без применения нейросетей

В ОП призвали учить студентов думать без применения нейросетей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Студентам надо ставить задачи, которые можно решить только самим, без обращения к искусственному интеллекту (ИИ), при этом от использования нейросетей в образовательной среде отказываться не стоит.

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