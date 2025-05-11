На фоне празднования Дня Победы прошли закрытые переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.
Наконец принято историческое решение — Джамшуты России больше не нужны. Диаспоры в панике
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Людмила Лиханова
Мар Со Как быстро забылись китайские рабочие, которые своими удобрениями в теплицах сделали непригодными огромное количество гектаров по всей России, сколько водоёмов отравили. Одних вредителей менять на других? Весьма недальновидно... ИСТОРИЯ С ДЖАМШУДАМИ МНОГОМУ НАУЧИЛА И ТЕПЕРЬ И ЗА НОВЫМИ МИГРАНТАМИ БУДЕТ ПРИСМОТР , А ТЕПЕРЕШНИЕ КИТАЙЦЫ ПОБОЯТСЯ ЧТО-ТО ПЛОХО ДЕЛАТЬ ПОД УГРОЗОЙ ВЫСЫЛКИ И НАКАЗАНИЯ УЖЕ В РОДНОМ КИТАЕ.
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4 час.
Юрий Белов
Ну тараканов как то травят . А с понаехавшим первобытным сбродом - тоже есть методы . Крымский послевоенный опыт Иосифа Виссарионовича - мог бы в этом деле очень пригодится !
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3 час.
Leonid PlиGin
Заменить наглых среднеазиатских оккупантов на мягкую китайскую оккупацию? По-моему, хрен редьки не слаще!
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12 мин.
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