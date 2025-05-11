Наконец принято историческое решение — Джамшуты России больше не нужны. Диаспоры в панике

Людмила Лиханова

Мар Со Как быстро забылись китайские рабочие, которые своими удобрениями в теплицах сделали непригодными огромное количество гектаров по всей России, сколько водоёмов отравили. Одних вредителей менять на других? Весьма недальновидно... ИСТОРИЯ С ДЖАМШУДАМИ МНОГОМУ НАУЧИЛА И ТЕПЕРЬ И ЗА НОВЫМИ МИГРАНТАМИ БУДЕТ ПРИСМОТР , А ТЕПЕРЕШНИЕ КИТАЙЦЫ ПОБОЯТСЯ ЧТО-ТО ПЛОХО ДЕЛАТЬ ПОД УГРОЗОЙ ВЫСЫЛКИ И НАКАЗАНИЯ УЖЕ В РОДНОМ КИТАЕ.