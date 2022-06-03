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В Самаре установят скульптурную композицию в честь повести писателя Гарина-Михайловского

В Самаре установят скульптурную композицию в честь повести писателя Гарина-Михайловского

Ожидается, что скульптуру установят к 170-летию писателя. Как сообщается на официальном сайте депутата Государственной Думы Александра Хинштейна, с инициативой поставить композицию к парламентарию обратилась группа самарцев из числа краеведом.

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