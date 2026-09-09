Трамп: АдГ выиграла на выборах в Германии из-за усталости немцев

Партия «Альтернатива для Германии» победила на региональных выборах, потому что немцы устали от неэффективной иммиграционной политики действующего правительства.
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