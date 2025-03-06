Пентагон не стал комментировать приостановку предоставления разведданных Украине

Пентагон не стал комментировать вопросы журналистов об остановке предоставления разведданных Киеву. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США перестали делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
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