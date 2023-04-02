Джо Байден и трансгендерная «душа Америки» …

Чтиво выходного дня, будет немало истории и пофилософствуем чуть. Третьи сутки пылают страницы (особенно американские станицы), весь мир … немного смущён (мягко говоря) после заявления Джозефа Роббинетовича, что «трансгендеры формируют душу нации».