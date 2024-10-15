В Ростове-на-Дону началась давка в школе, из которой ученики не смогли выйти

В образовательной школе №75 в Ростове-на-Дону произошел инцидент, связанный с давкой. 15 октября в социальных сетях появились видео, на которых видно, как ученики толпятся у выхода, не сумев выбраться на улицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии