ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    КвадрояБоберКвадроберы вызыва...
  • Андрей Шишинов
    Как всегда передёргивает? Раньше дети маски использовали в детсаду на утренниках и всевозможных праздниках (как прави...Блогер Лебедев ув...
  • Михаил Мамонов
    зато чури в тюмени заявили о планах по созданию "отрядов самообороны"  для контроля полиции при проведении проверок п...В Тюмени проверяю...

В Ростове-на-Дону началась давка в школе, из которой ученики не смогли выйти

В образовательной школе №75 в Ростове-на-Дону произошел инцидент, связанный с давкой. 15 октября в социальных сетях появились видео, на которых видно, как ученики толпятся у выхода, не сумев выбраться на улицу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх