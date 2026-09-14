СКР начал проверку из-за разбитой дороги в поселке под Шадринском

Пресс-служба Следственного управления СКР по Курганской области проинформировала о начале проверки после появления в социальных сетях публикаций о неудовлетворительном состоянии дорожной инфраструктуры в поселке Осеева под Шадринском.
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