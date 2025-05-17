Минобороны: расчет "Бука" сбил снаряды системы HIMARS в ДНР

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2" группировки российских войск "Восток" на Южнодонецком направлении перехватили и уничтожили ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по тыловым позициям войск.
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