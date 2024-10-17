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Лукашенко назвал три главных достижения современной Белоруссии

Лукашенко назвал три главных достижения современной Белоруссии

Лукашенко поздравил силовиков, перечислив главные достижение своей страны.Глава Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления коллективу и ветеранам управления КГБ по Гродненской области по случаю 80-летия его образования и назвал три главных достижения республики.

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