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Палата представителей США одобрила санкции против России

Палата представителей США одобрила санкции против России

Законодатели США поддержали законопроект об усилении санкционного давления против России, что позволит перейти к финальному голосованию.

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