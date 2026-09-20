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Врач Егорова: использование смартфона в темноте приводит к проблемам с глазами

Врач Егорова: использование смартфона в темноте приводит к проблемам с глазами

Если использовать смартфон в темноте, может возникнуть резь и тяжесть в глазах, головная боль в висках и размытая картинка при взгляде вдаль.

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