"Мы должны как-то жить". Бывшая республика СССР отказалась слепо следовать антироссийским санкциям. Ограничения обошлись ей слишком дорого

А КУДА КАЗАХСТАНУ СЛЕДОВАТЬ: С СЕВЕРА РОССИЯ, С ЮГА КИТАЙ, КОТОРЫЙ НЕЗАМЕТНО, ОДНИМ ЗЕВКОМ ПРОГЛОТИТ ЕГО. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА ТРЕЩИТ ПО ШВАМ, СВОИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕТ, АМЕРИКАНСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ - ТОЛЬКО ДАЙ ВЛЕЗТЬ В КАЗАХСТАН: ЧЕРЕЗ ГОД БУДЕТ КАК УКРАИНА!

А Кудасов

О чём речь. Мысли появляются слыша о казахах, киргизах, туркменах и пр. сегодня. Просто является мысль, как бы про них нас бы не воспитывали, соизмеримо ли то, что делали для страны в те времена правители России до революции 17-го с тем, что сделали неизвестно откуда взявшиеся, но страстно рвущиеся к власти и к ней пришедшие любыми средствами следующие правители. Один смог, а другие пребывали и разбазаривали огромное нажитое прошлыми царями и людьми.