ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    А, ведь, ЛЮДИ КУПИЛИ ЭТИ КВАРТИРЫ. Это - их СОБСТВЕННОСТЬ. И КАКАЯ-ТО ШАЛАВА ИЗ ЖКХ, КОТОРАЯ СОСКУЧИЛАСЬ ПО ПОДАЧКАМ,...Не какие-то домыс...
  • Татьянка Яцук
    Храни вас, Бог, ребятки наши родные, вы настоящие Герои!!!!!🙏🇷🇺💖Рискованно, но ра...
  • Oleg Prauskov
    В плен эту мразь не брать!!!!"РУССКИЙ ИВАН, ЙА...

"Мы должны как-то жить". Бывшая республика СССР отказалась слепо следовать антироссийским санкциям. Ограничения обошлись ей слишком дорого

"Мы должны как-то жить". Бывшая республика СССР отказалась слепо следовать антироссийским санкциям. Ограничения обошлись ей слишком дорого

© РИА Новости Виталий Белоусов Казахстан не станет слепо следовать антироссийским санкциям, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра торговли страны Серика Жумангарина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
А КУДА КАЗАХСТАНУ СЛЕДОВАТЬ: С СЕВЕРА РОССИЯ, С ЮГА КИТАЙ, КОТОРЫЙ НЕЗАМЕТНО, ОДНИМ ЗЕВКОМ ПРОГЛОТИТ ЕГО. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА ТРЕЩИТ ПО ШВАМ, СВОИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕТ, АМЕРИКАНСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ - ТОЛЬКО ДАЙ ВЛЕЗТЬ В КАЗАХСТАН: ЧЕРЕЗ ГОД БУДЕТ КАК УКРАИНА!
Ответить
7 час.
А Кудасов
О чём речь. Мысли появляются слыша о казахах, киргизах, туркменах и пр. сегодня. Просто является мысль, как бы про них нас бы не воспитывали, соизмеримо ли то, что делали для страны в те времена правители России до революции 17-го с тем, что сделали неизвестно откуда взявшиеся, но страстно рвущиеся к власти и к ней пришедшие любыми средствами следующие правители. Один смог, а другие пребывали и разбазаривали огромное нажитое прошлыми царями и людьми.
Ответить
4 час.
Барма Лей
Все &quot;шерстяные независимые &quot;республики только и требуют от запада или России компенсаций,то за то,то за это...То пойти на уступки,то им помочь...НаХ.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх