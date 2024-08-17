© РИА Новости Виталий Белоусов Казахстан не станет слепо следовать антироссийским санкциям, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра торговли страны Серика Жумангарина.
"Мы должны как-то жить". Бывшая республика СССР отказалась слепо следовать антироссийским санкциям. Ограничения обошлись ей слишком дорого
Комментарии
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Владимир Соловьев
А КУДА КАЗАХСТАНУ СЛЕДОВАТЬ: С СЕВЕРА РОССИЯ, С ЮГА КИТАЙ, КОТОРЫЙ НЕЗАМЕТНО, ОДНИМ ЗЕВКОМ ПРОГЛОТИТ ЕГО. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА ТРЕЩИТ ПО ШВАМ, СВОИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕТ, АМЕРИКАНСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ - ТОЛЬКО ДАЙ ВЛЕЗТЬ В КАЗАХСТАН: ЧЕРЕЗ ГОД БУДЕТ КАК УКРАИНА!
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7 час.
А Кудасов
О чём речь. Мысли появляются слыша о казахах, киргизах, туркменах и пр. сегодня. Просто является мысль, как бы про них нас бы не воспитывали, соизмеримо ли то, что делали для страны в те времена правители России до революции 17-го с тем, что сделали неизвестно откуда взявшиеся, но страстно рвущиеся к власти и к ней пришедшие любыми средствами следующие правители. Один смог, а другие пребывали и разбазаривали огромное нажитое прошлыми царями и людьми.
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4 час.
Барма Лей
Все "шерстяные независимые "республики только и требуют от запада или России компенсаций,то за то,то за это...То пойти на уступки,то им помочь...НаХ.
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1 час.
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