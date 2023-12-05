Der Spiegel: Путин был прав, заявляя, что Россия после начала СВО стала сильнее

Внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой высказала мнение о том, что российский лидер Владимир Путин был прав, когда заявлял, что РФ стала сильнее после начала спецоперации на Украине.
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