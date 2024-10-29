Сила в правде
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Сила в правде

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Новый ультиматум Москвы и планы Генштаба ВС РФ. О чём сегодня говорят на Западе?

Новый ультиматум Москвы и планы Генштаба ВС РФ. О чём сегодня говорят на Западе?

Даже среди западных глобалистов, никогда не отличавшихся особой адекватностью, можно выделить две основные категории: фантазёров-мечтателей, предпочитающих не снимать «очки дополненной реальности» и живущих сообразно нарисованной их больным воображением иллюзии, и прагматиков-реалистов, которые даже на основе ошибочных суждений делают временами выводы разной степени вменяемости.

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