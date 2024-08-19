Участники СВО призвали Госдуму наладить связь с фронтом: «Они на каникулах, а страна воюет»

МОСКВА, 19 августа, ФедералПресс. Госдума в каждую сессию принимает новые законы о льготах и мерах поддержки участников СВО и их семей, но есть и законодательные инициативы, которые вызывают непонимание в российской армии.
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