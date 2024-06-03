Глава РФС Дюков заявил, что Россию осенью могут вернуть в турниры ФИФА и УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью ТАСС после финала Кубка России между "Балтикой" и "Зенитом" заявил, что российские клубы и сборная могут вернуться на международные турниры осенью.
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