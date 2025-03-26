США окончательно перешли на сторону русских – истерика офицера ВСУта ВСУ

Соглашение по Черному морю позволяет России восстановить свои позиции. Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке, экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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