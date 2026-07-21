В Киеве могут почти втрое повысить тарифы на воду и в два с половиной раза поднять стоимость проезда

Представители водоканала объяснили такой шаг необходимостью обеспечения стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения в условиях продолжающегося конфликта и рисков для критической инфраструктуры.
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