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Регионы России

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В Киеве могут почти втрое повысить тарифы на воду и в два с половиной раза поднять стоимость проезда

В Киеве могут почти втрое повысить тарифы на воду и в два с половиной раза поднять стоимость проезда

Представители водоканала объяснили такой шаг необходимостью обеспечения стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения в условиях продолжающегося конфликта и рисков для критической инфраструктуры.

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