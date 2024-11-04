Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Минэкономразвития ДНР заявили, что провели мониторинг в торговых сетях ДНР: "Авоська", "MOLOKO", "Обжора", "Манна", "ПРС".
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Минэкономразвития ДНР заявили, что провели мониторинг в торговых сетях ДНР: "Авоська", "MOLOKO", "Обжора", "Манна", "ПРС".
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