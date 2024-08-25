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Депутат Хамзаев: Запад арестовал Дурова ради ключей шифрования к Telegram

Депутат Хамзаев: Запад арестовал Дурова ради ключей шифрования к Telegram

Франция арестовала основателя Telegram Павла Дурова ради шпионажа. Если французские спецслужбы получат ключи шифрования к мессенджеру, то у Запада появится возможность читать переписки как простых граждан, так и высокопоставленных политиков в разных странах.

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