Депутат Хамзаев: Запад арестовал Дурова ради ключей шифрования к Telegram

Франция арестовала основателя Telegram Павла Дурова ради шпионажа. Если французские спецслужбы получат ключи шифрования к мессенджеру, то у Запада появится возможность читать переписки как простых граждан, так и высокопоставленных политиков в разных странах.
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