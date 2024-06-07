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Guardian сообщила о социальном расколе на Украине, вызванном мобилизацией

Guardian сообщила о социальном расколе на Украине, вызванном мобилизацией

Военкоматы жалуются на постоянные оскорбления со стороны граждан. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) жалуются на враждебность со стороны рядовых граждан и трудности в работе.

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