Под Новороссийском дрон атаковал судно под турецким флагом, имеются жертвы

Пока мировые СМИ обсуждают войну на суше, настоящая драма разворачивается в море. На этот раз жертвой стал турецкий сухогруз MV Reyhan Sari, который вышел из российского порта Тамань с углем и направлялся в Трабзон.
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