НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Под Новороссийском дрон атаковал судно под турецким флагом, имеются жертвы

Под Новороссийском дрон атаковал судно под турецким флагом, имеются жертвы

Пока мировые СМИ обсуждают войну на суше, настоящая драма разворачивается в море. На этот раз жертвой стал турецкий сухогруз MV Reyhan Sari, который вышел из российского порта Тамань с углем и направлялся в Трабзон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии